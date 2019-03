Mamma ubriaca e svenuta in auto, accanto a lei la figlia di 3 mesi morta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata trovataa. Rachel McAfee è stata trovata ubriaca, con una bottiglia di rum vuota nella sua auto, mentre accanto a lei giaceva la figlioletta Emma, di appenapriva di vita. La donna era fuggita dalla sua casa di Indianapolis e subito dopo essersene accorto il marito aveva lanciato l'allarme, ma non avrebbe mai pensato a un esito simile.Come riporta la stampa locale la donna è accusata di negligenza, la sua mancata cura nei confronti della neonata ha di fatto ucciso la bambina. Rachel avrebbe dovuto portare la bambina dal nonno e poi andare a una riunione di alcolisti anonimi, ma le cose sono andate diversamente. Da tempo aveva problemi con l'alcol e la sua dipendenza l'aveva fatta sprofondare in una brutta depressione, dalla quale però stava cercando di uscire.Ad accorgersi di lei è stata una vicina di casa che ha notato Rachel e la bimba in auto, la donna le ha detto che andava tutto bene e stava per entrare in casa. Al ritorno dal lavoro però l'auto era sempre nello stesso punto e quando la vicina ha aperto la portiera ha notato la donna priva di sensi e la bambina fredda. Immediatamente sono stati allertati i sanitari che hanno condotto la neonata in ospedale, in ipotermia, ma purtroppo per la bimba non c'è stato nulla da fare.