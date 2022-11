La mamma muore di tumore, il papà a pochi giorni di distanza di ulcera. Il «dolore devastante» dei figlioletti

di Redazione web

Amie Walton e Chris Mills, una coppia di Birmingham, Inghilterra, sono morti a distanza di quattro settimane l'una dall'altro. I due coniugi hanno lasciato due bambini, Harry e Mia (rispettivamente di 8 e 6 anni).

La vicenda

Amie Walton era malata di tumore da diverso tempo e il marito Chris le è sempre stato vicino in questo periodo buio. La donna ormai, non aveva più possibilità di sopravvivere perché il tumore si era diffuso ed era andato ad intaccare organi vitali come ad esempio i polmoni.

Ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato era però, che Chris Mills morisse prima della moglie. Il 42enne è stato ucciso da un'ulcera allo stomaco che non gli ha lasciato scampo.

I bambini rimasti orfani

I due figli della coppia, Harry e Mia, stanno attraversando un momento molto difficile perché a distanza di un mese si sono ritrovati senza entrambi i genitori.

I bambini sono stati affidati alla nonna materna Tracey: «Ci stavamo preparando all'inevitabile perdita di Amy, quando abbiamo subito lo shock della morte di Chris. È un dolore devastante».

