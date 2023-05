​Si occupa della figlia malata per 2 anni, mamma tormentata dal mal di stomaco: «Colpa dello stress». Poi la diagnosi choc e la morte

di Redazione web

Ha accudito per due anni la figlia malata, mettendo da parte ogni suo bisogno o problema. E si è annullata talmente tanto, da non accorgersi che quel mal di stomaco continuo non era colpa dello stress, come invece credeva. Ma era qualcosa di più grave.

La terza figlia di Aly Anderson, ex barista e istruttrice di yoga, era nata nel 2018 con una cardiopatia congenita. Una condizione, che ha reso la vita della famiglia di Aly un calvario. Per due anni ha cercato di prendersi cura della piccola, senza sosta.

La diagnosi: tumore al colon

Nel maggio 2020, la situazione di Aly è precipitata. È corsa all'ospedale dopo una crisi di vomito, pensando che si trattasse di ulcera. Ma dopo essere stata visitata, ha avuto la terribile notizia: si trattava di un tumore al colon al quarto stadio. Ha lottato fino al 2023, poi si è arresa alla malattia, lasciando il marito e le sue tre figlie. Quando è morta aveva 45 anni.

