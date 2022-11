Mamma single a 50 anni, la scelta di Kelly: «Questo è il momento adatto per diventare genitori»

di Redazione web

Donna single diventa mamma a 50 anni, «questo è il momento perfetto per esserlo». Kelly Clarke, di Crawley, che ora ha 52 anni, ha goduto di una grande carriera lavorativa realizzando tutti i suoi sogni prima di prendere questa decisione. Ha sempre desiderato di diventare mamma ma non aveva ancora trovato il partner giusto, così raggiunta la soglia dei 50 ha deciso di farlo da sola tramite la fecondazione in vitro.

Il racconto

Kelly Clarke in occasione del suo 50esimo compleanno è volata in Grecia per farsi il regalo più bello di sempre: un figlio. Tramite la fecondazione in vitro, consigliata da un amico, e utilizzando un donatore di sperma dopo 12 giorni ha scoperto di essere incinta. Lyla Rae Clarke, la bimba di ormai due anni, è nata nel marzo del 2021 e gode di ogni attenzione da parte della mamma: «Sono pienamente felice perché posso concentrare tutte le mie attenzioni su di lei, non devo affrettare la sua giovinezza per poter andare avanti con la mia».

Kelly ha detto: «Sono felice di non essere co-genitore perché posso allevarla come ritengo opportuno e non dover essere in disaccordo con nessuno o avere un partner che fa il contrario di quello che faccio quando non ci sono».

Inoltre ha aggiunto di aver incontrato un'enorme resistenza da parte della famiglia per aver deciso di diventare una mamma single a 50 anni: «Erano preoccupati per me e per le implicazioni dell'utilizzo di un donatore, ma in quel momento sapevo di aver preso la decisione giusta. Ora che Lyla è qui, sono incredibilmente di supporto e non potrebbero essere una famiglia migliore per lei. Non so cosa farei senza di loro».

