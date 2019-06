Mamma si ubriaca e si addormenta sopra il figlio di 4 mesi uccidendolo, condannata

Sabato 8 Giugno 2019, 17:38

Si. Marina Tilby, mamma, del Galles ha deciso di andare a ballare con le sorelle e ha portato con sé il figlio di appenaDurante la serata si è ubriacata e ha conosciuto due uomini con cui si è appartata nella sua roulotte dove infine si è addormentata proprio sopra il suo bambino.Al risveglio però la donna si è accorta di essersi messa sopra il figlio, troppo piccolo per divincolarsi, così ha ucciso il piccolo soffocandolo con il suo stesso corpo. I fatti risalgono al 2017, pare che la donna fosse troppo ubriaca per accorgersi cosa stava facendo, ma oggi è arrivata la condanna a 2 anni e 4 mesi di carcere. A scoprire cosa era accaduto è stata una delle sorelle di Marina, che entrando nella camera della roulotte ha visto che il bimbo era con la faccia sul cuscino sotto la mamma. La donna ha subito spostato la madre, ma dopo aver preso in braccio il bimbo si è accorta che non respirava e aveva sangue dal naso, come riporta anche il Daily Mail . Secondo i medici il neonato sarebbe stato ucciso da un infarto, probabilmente dovuto allo sforzo.