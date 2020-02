Mamma scopre che tutti e tre i figli hanno lo stesso tumore che ha avuto da bambina: «Mi sento in colpa»

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 19:38

Scopre cheo. Una mamma a dichiarato di essersidopo aver scoperto che tutti e tre i figli avevano lo stesso. Tristan ha cinque anni, Caison ne ha tre e Carter ha solo sei mesi e a tutti e tre è stato diagnosticato un tumore agli occhi a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro.La famiglia Rush, di Marietta, in Georgia, negli Stati Uniti, sta ora combattendo contro la terribile malattia, la stessa che ha colpito la mamma dei bimbi, Angie, quando era anche lei una bambina. Tutti e tre soffrono di retinoblastoma. Il calvario è iniziato nel 2015 quando hanno scoperto che Tristan era malato e hanno sottoposto il figlio più grande alla chemioterapia, dopo due anni hanno scoperto che anche il secondo bambino si era ammalato e ha inzito le cure con il fratello, infine, pochi mesi fa, la diagnosi choc è arrivata anche per il piccolino.La mamma dei bambini ha perso un occhio quando aveva solo pochi mesi, a causa della stessa malattia che ha colpito i figli. Questo tipo di patologia, che colpisce generalmente i bimbi in età pediatrica, è generalmente ereditaria e i medici avevano avvertito i genitori che però hanno pensato che avrebbero potuto scampare dal pericolo, ma non è stato così. Angie ha confessato al Daily Mai l di sentirsi in colpa verso i figli. Ora il grande problema della famiglia è quello di far fronte alle numerose spese sanitarie necessarie per aiutare i piccoli e a riguardo hanno avviato una raccolta fondi online.