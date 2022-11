Mamma denuncia la scomparsa del figlioletto: «Rapito dalla culla». La polizia trova il corpicino in una discarica: arrestata la 22enne

di Redazione web

Leilani Simon è stata arrestata per aver ucciso il figlio Quinton Simon di soli 20 mesi. La 22enne di Savannah, in Georgia, Stati Uniti, lo scorso mese aveva denunciato la scomparsa del suo bambino, ma gli inquirenti non le hanno mai creduto fino in fondo.

La scomparsa di Quinton

Leilani Simon, 22enne mamma di tre bambini, il mese scorso aveva denunciato alle autorità, la scomparsa del figlio più piccolo, Quinton.

La polizia, dopo alcune indagini accurate, aveva deciso di non fidarsi del tutto della dichiarazione della ragazza che viveva con la mamma e il fidanzato.

Il ritrovamento del bambino

Dopo un mese di ricerche estenuanti, la polizia di Savannah, ieri ha annunciato di aver trovato dei resti umani (appartenenti al piccolo Quinton), all'interno di una discarica per rifiuti.

Le forze dell'ordine hanno dichiarato in arresto Leilani Simon accusandola di omicidio colposo, occultamento di cadavere, false segnalazioni e false dichiarazioni riguardanti la scomparsa del bambino.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 12:33

