«Mamma non vuol dire essere 'sciatta': mi prendo cura del mio corpo ma non significa che trascuro i figli. Degli altri me ne frego»

Essere mamma, secondo il pensiero di alcune donne, semprerebbe voler dire smettere di prendersi cura di se stesse e dedicarsi esclusivamente alla salute e alla crescita dei figli. Ma c'è chi ha voluto rompere questo stereotipo e lanciare un messaggio positivo sui social, spiegando come essere mamme non vuole dire solo cambiare pannolini o accompagnare i propri bambini a scuola. Si tratta di Emily Skye, modella e influencer australiana di 39 anni, che ha pubblicato un post sui social in cui ha spiegato come, dopo il parto, abbia deciso di condurre una vita più sana e ripartendo proprio dalla cura del corpo.

Le foto

La 39enne è molto nota in Australia per condividere sui social la sua passione per la palestra e la moda. E, nei suoi hobby, cerca di coinvolgere anche il compagno Declan Redmond e il loro bambino.

Così, sotto a uno dei suoi ultimi post, ha scritto: «Ho deciso di intraprendere un viaggio e di ricominciare da me stessa. Ho smesso di pensare a cosa dicono gli altri. Anche se sono una mamma, posso dedicare del tempo al mio corpo, senza trascurare mio figlio. Sto imparando ad amare me stessa e ciò mi rende molto felice. Ricordate, il nostro valore non viene definito dagli altri, bensì soltanto da noi stessi».

I commenti

Il post ha raggiunto in poche ore migliaia di commenti, molti dei quali sono stati scritti da donne che hanno preso ispirazione dall'influencer o si sono trovate d'accordo con la 39enne. Alcune hanno scritto: «Hai ragione, essere mamma non vuol dire essere sciatta. Sei un modello da seguire». Mentre altre hanno commentato: «Condivido il tuo pensiero. La tua dedizione è di ispirazione per molte di noi e potrebbe aiutare a eliminare, finalmente, lo stereotipo che ruota attorno al ruoto della mamma».

