Anna Safroncik, l'attrice a Zona Bianca per parlare di Kiev. La madre ad Arezzo: «Bombe ovunque»

«Sono a Zona Bianca per parlare di Kiev. Stasera seguiteci per gli aggiornamenti» dice Anna Safroncik, l'attrice di origine ucraina che è in pena per il padre bloccato in Ucraina. Poche ore fa, sua madre Lilia Chapkis, che vive ad Arezzo dal 1992, ha parlato alla manifestazione organizzata per Kiev. «Un bimbo è morto. Sono sconvolta per quello che sta accadendo al mio Paese» ha detto Lilia Chapkis, con voce tremante. La madre dell'attrice Anna Safrončik, ha poi aggiunto: «Noi ucraini siamo in mano ad un 'diavolo' chissà come finirà» ha aggiunto.

Lilia Chapkis è una ballerina e, per 17 anni, è stata esponente di spicco del corpo di ballo del Teatro dell'Opera Nazionale di Kiev e poi di quello di Odessa prima di diventare ballerina solista ed esibirsi nei più famosi teatri del mondo. Oggi è un'insegnante in una titolata scuola di danza che porta il suo nome ad Arezzo. «Abbiamo parenti anziani, che non riescono a raggiungere i bunker e che restano ad aspettare eventuali bombe in casa - ha detto - In Ucraina sta finendo tutto, il carburante per poter fuggire e il cibo visto che i negozi, per lo più piccole botteghe di quartiere stanno chiudendo».

L'ex marito di Lilia, Jevhenij Safrončik, padre di Anna, (professore universitario e tenore) vive nel centro di Kiev e ha raccontato alla ex moglie la paura che caratterizza ogni giornata. «Mia figlia Anna e il padre si sentono tutti i giorni tramite i social, è lui che le dà la forza. Anna è molto preoccupata. Temono soprattutto l'attacco aereo».

