Mamma russa uccide il figlio di 8 anni, era in paranoia per la guerra in Ucraina: «Pensano sia una spia»

Ha strangolato a morte il figlio e poi impugnando un coltello ha iniziato a girare per casa minacciando di uccidere tutta la famiglia. Orrore negli Stati Uniti dove una donna russa, in preda a uno stato di delirio per la guerra in Ucraina, è stata accusata di aver ucciso il figlio di 8 anni e di aver tentato di uccidere il fratellino di 11 anni. La 41enne residente nel Wisconsin avrebbe strangolato il bambino, morto in ospedale, lo scorso 30 marzo nell’appartamento a Sheboygan Falls dove quel giorno era presente tutta la famiglia. Il primo ad intervenire, riporta l'Independent, è stato il padre del bambino, svegliato dal figlio più grande che urlava disperato perché il fratellino sembrava morto.

L’uomo davanti al corpicino esanime, steso a terra in camera da letto, ha chiamato l’ambulanza, tentando nel frattempo di rianimarlo. Il papà ha raccontato poi alla Polizia che la moglie ha ammesso subito di aver ucciso il figlio, aggiungendo che la donna vagava per l’appartamento con un coltello in mano dicendo che avrebbe ucciso tutti in casa.

L'uomo ha spiegato inoltre che negli ultimi tempi era preoccupato per la salute mentale della moglie in ansia per la madre che vive in Russia. Recentemente inoltre gli aveva chiesto di rimanere a casa dal lavoro e di acquistare equipaggiamento di sopravvivenza come un fornello da campeggio e carburante, oltre a coltelli e pistole. Quando gli investigatori le hanno chiesto se la guerra in Ucraina le avesse causato dello stress, la donna ha risposto di essere preoccupata che le persone del "dark web" potessero prendere i bambini. Aggiungendo però che secondo lei la gente la considerava una spia russa e quindi sospettava che i suoi figli le sarebbero stati portati via dagli assistenti sociali. Sebbene alla donna non fossero stati diagnosticati in precedenza disturbi di salute mentale, ha detto ai funzionari di polizia che «qualcuno stava controllando la sua mente ed era stata avvelenata». Il figlio più grande ha rivelato inoltre alla polizia che il giorno prima, mentre era nella vasca da bagno, la madre gli ha tenuto la testa sott'acqua per mettere alla prova la sua resistenza.

