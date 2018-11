Il curioso caso di una madre 31enne: «Come Benjamin Button, sto ringiovanendo»

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 31enne inglese di Colchester, sostiene di diventare sempre più giovane ogni giorno che passa. «Ho qualcosa di- dichiara la donna al tabloid The Mirror - credo di star tornando indietro. Non so perché, ma nelle vecchie foto sembro più grande, mentre nelle nuove foto assomiglio a una ragazzina». Alice, madre di due bambini, afferma di bere semplicemente tanta acqua e seguire una dieta salutare. Non ha nessun segreto e non sa spiegarsi questo improvviso ringiovanimento.«Mi chiedono sempre la carta d'identità quando esco. Nessuno mi ha mai accusato di mentire, però quando leggono la mia data di nascita dicono tutti "davvero?"», confessa la 31enne. «Mi piace essere scambiata per una ragazza - prosegue - ma a volte mi dà fastidio perché sento di sembrare davvero troppo giovane. So che può sembrare stupido, ma a volte mi dico "spero che le persone mi prendano sul serio come se fossi un'adulta"». Alice confessa di non essersi mai accorta di sembrare più vecchia quando era "davvero" giovane, ma riguardando ora le foto l'effetto è sconvolgente. «Probabilmente perché prima non avevamo tutti i prodotti che abbiamo oggi e, inoltre, non avevo la minima idea di come truccarmi. Tutti abbiamo delle imperfezioni e dobbiamo imparare ad amarle. Io ho le lentiggini, spero di continuare a invecchiare in questo modo», conclude.