Bimbo di 2 anni tenuto prigioniero dalla mamma in una gabbia improvvisata: ricoperto di lividi, feci e urina, non poteva alzarsi in piedi

di Morgana Sgariglia

Una mamma residente nello Stato di New York ha tenuto rinchiuso in una gabbia improvvisata in casa il figlio di due anni. La 24enne Naesha Lumpkin è stata arrestata perché il bambino è stato trovato in pessime condizioni e con lividi sul corpo.

L'inquietante scoperta

Gli agenti hanno scoperto la gabbia dopo aver eseguito un mandato di arresto contro Lumpkin nella sua casa di Buffalo per un crimine precedente che non è stato reso noto dalla polizia. Hanno trovato in una camera da letto il figlio della donna all'interno di una gabbia di fortuna composta da un box culla coperto in cima da stecche di legno paracolpi. I poliziotti hanno rilevato che non c'era abbastanza spazio dentro per stare in piedi o uscire.

La polizia di New York ha condiviso una foto della piccola gabbia attorno alla quale erano sparsi rifiuti e materia fecale, quest'ultima anche sul muro accanto. «C'erano resti di cibo lì dentro - ha detto l'agente James O'Callaghan ai microfoni della Wkbw-Tv, affiliata della Abc - Ossa di ali di pollo o animali simili.

Il bambino aveva due costole fratturate

La donna ha accampato delle scuse per giustificare la presenza del figlio nella gabbia, tutte risultate implausibili. Gli investigatori sul posto hanno chiamato i servizi di protezione infantile del distretto di Erie e un'ambulanza per fornire assistenza medica al bambino. Quest'ultimo è stato poi trasportato all'ospedale pediatrico di John R. Oishei per ricevere cure.

I medici hanno notato lividi sul viso e sul corpo del bimbo, due costole fratturate che stavano guarendo, una frattura che probabilmente risaliva a due settimane prima. Lumpkin ha dichiarato che il figlio sarebbe caduto dalle scale tra la fine di dicembre 2023 e l'inizio di gennaio 2024 e piangeva per l’incidente, però non ha cercato assistenza medica. La donna comparirà il mese prossimo in tribunale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA