Mamma picchia il figlio neonato e lo lascia agonizzante nella culla per uscire con un uomo: arrestata

Mamma ubriaca fa guidare il figlio di 12 anni per tornare a casa, arrestata

Giovedì 17 Ottobre 2019, 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mammae lo lascia. Il piccolo Mykyta, di appena un mese, è stato trovatodentro la sua culletta nella casa a Rivne, in Ucraina, dove viveva con la mamma.Il bambino aveva diversi lividi in faccia, era coperto di sangue e aveva i vestiti sporchi. I medici hanno dichiarato di non aver mai visto un bimbo così piccolo venire picchiato in quel modo: Mykyta si trova in terapia intensiva, ha gravi lesioni alla testa che potrebbero aver causato anche danni permanenti. In manette, come riporta il Mirror, è finita la madre denunciata da altri inquilini dell'ostello in cui viveva.La donna avrebbe picchiato il bambino e poi lo avrebbe lasciato solo nella culla per uscire per andare a un appuntamento con un uomo. Notandola uscire senza il piccolo dei vicini di stanza hanno deciso di entrare e hanno trovato il bimbo con le lesioni. La madre ha dichiarato di essere profondamente stressata dal pianto del neonato e di aver avuto una reazione eccessiva. Pare che la donna avesse avuto un altro figlio quando aveva 16 anni che le è stato tolto per abusi.