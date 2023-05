Mamma perde il peluche con le ceneri del figlio morto a 7 anni durante il viaggio a Disney per il suo compleanno, l'appello disperato

di Redazione web

Perdere un figlio è comunemente considerato il dolore più grande per un genitore, e ognuno cerca di esorcizzare quel dolore a modo suo. Per la mamma di un bambino morto a pochi giorni dall'ottavo compleanno, quel modo è portare sempre con sè il peluche a forma di elefante dal quale il piccolo non si separava mai e che dopo la morte è diventato la custodia delle sue ceneri. Comprensibile la sua disperazione dopo averlo perso durante un viaggio ai parchi Disney, ed è per questo che ha diffuso su Facebook un appello per ritrovarlo.

Foggia, il figlio di 5 anni del panettiere killer salvo perché nascosto dietro al divano. Il padre urlava: «Dov'è il bambino?»

Passeggino vola via spinto dal vento, la mamma scivola a terra per salvare il suo bimbo: il video choc

Mamma cerca il peluche con le ceneri del figlio

«Mi sento male, faccio fatica a dormire», ha scritto Liz Atkinson che è partita dall'Iowa con la famiglia per un viaggio in Florida portando con sè anche Bruce, l'elefantino di peluche che ha attaccata alla schiena una piccola borsa con le ceneri di suo figlio. Il bambino, Gabryel, soffriva di un'anomalia del cromosoma 9 e quel pupazzo gli è stato dato alla nascita, quando era in terapia intensiva neonatale. Gabryel l'ha portato con sé per più di 50 interventi chirurgici, procedure e ricoveri prima della sua morte. «Ci dormiva ogni notte e da quando è morto io e mio marito ce l'abbiamo nel nostro letto con noi», ha scritto la mamma. Il bambino è morto l'anno scorso, appena 16 giorni prima di quello che sarebbe stato il suo ottavo compleanno. Per il suo compleanno, quest'anno, la famiglia è andata ai parchi Disney insieme al figlio sopravvissuto, Sebastyan.

Le tappe del viaggio della famiglia di Gabryel

Sono stati a Cocoa Beach e hanno soggiornato al Beachside Resort dal 22 al 24 aprile, ha detto Atkinson. Bruce l'elefante ha accompagnato la famiglia in un viaggio in parapendio il 24 aprile. Sebastyan lo ha portato sulla barca. «È qui che il viaggio diventa confuso nella mia memoria a causa delle emozioni e del dolore», ha scritto Atkison su Facebook. «Ripensandoci, non ricordo che Sebastyan lo abbia riportato al nostro veicolo». Dopo il parapendio, Atkinson non ha visto Bruce, anche se pensava che l'elefante, insieme alle ceneri di suo figlio, fosse da qualche parte tra le loro cose. Successivamente, la famiglia è andata a Disney Springs e ha soggiornato al Palazzo di Kissimmee fino al 25 aprile, ha scritto Atkinson. Sono rimasti alla Disney's Art of Animation fino al 30 aprile.

L'appello

«Una volta tornata a casa, il 1 maggio, ho cercato OVUNQUE», ha scritto su Facebook. «Ogni borsa. Non c'era più. Ho chiamato ciascuno dei posti sopra elencati e ho compilato un modulo oggetti smarriti sulla pagina della Disney. Nessuno l'ha trovato». Da quando ha pubblicato la sua richiesta su Facebook, ha appreso che le telecamere al porto turistico di Cocoa Beach mostrano suo figlio che trasporta Bruce nel veicolo della famiglia, ha detto Atkinson. Quando l'auto si è allontanata, l'elefante impagliato non era a terra. La mamma disperata sta chiedendo alle persone di condividere il suo post per spargere la voce. Ha chiesto a chiunque abbia informazioni di contattarla.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA