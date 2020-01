Lei partorisce, il marito sviene: il selfie della neo-mamma diventa virale

Martedì 28 Gennaio 2020, 20:51

Lei, allegra e sorridente, dopo aver dato alla luce il suo bambino. Lui a terra, svenuto per lo choc o la troppa emozione. È lo scatto virale del momento, ildi unache dopo aver partorito ha visto suocollassare sul pavimento della sala. Una foto che circola sul web già da qualche tempo, ritornata preopotentemente alla ribalta dopo la condivisione di una famosa paginaamericana.Nello scatto si vedono anche gli infermieri soccorrere l'uomo: uno di loro tiene il neonato fra le braccia. Il selfie ha fatto il pieno di like e commenti di utenti che, in qualche modo, hanno vissuto esperienze simili. Infermieri e medici, all'unisono, commentano: «Capita molto spesso!». Insomma, se è vero che la fatica del parto grava tutta sulle spalle delle donne, è altrettanto vero che, in qualche modo, anche i papà soffrono. E questo selfie lo testimonia a pieno.