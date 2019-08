Mamma e papà fanno un video per gioco, il bimbo li imita e rischia la vita

Martedì 13 Agosto 2019, 18:27

e non si rendono conto che dietro di loro ilUna coppia si è ripresa mentre lei salta in braccio a lui, sotto gli occhi stupiti e divertiti del loro piccolo. Il bimbo, per spirito di emulazione, decide di copiare la mamma, eUn volo considerevole, anche se l'atterraggio è sul morbido, reso ancora più spaventoso dal fatto che il piccolo è atterrato di faccia, torcendo pericolosamente il collo. I suoi genitori, Sveta e Andrei Pineapple, non si accorgono di quello che ha appena fatto Gabriel Bonor, tre anni, solo quando hanno visto il video al rallentatore per TikTok hanno realizzato. La coppia che vive nella città di Ekaterinburg, in Russia, ha deciso di pubblicare il video ed è stata travolta dalle polemiche.Fortunatamente, come mostrano le immagini, il bambino non si è fatto nulla di grave: si rialza in fretta e continua a ridere, ma ha decisamente corso un brutto rischio. Decine di persone hanno attaccato i genitori, dicendo loro di aver messo a rischio la vita del figlio, ma Sveta, molto conosciuta sui social ha replicato: «I nostri genitori non avevano smartphone, ricordo molto bene come sono volata dagli armadi sul letto. Ma la cosa peggiore è stata da una sedia all'altra sedia, poi sul tavolo e poi ho volare fino a rompermi un sopracciglio».