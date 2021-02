La mamma e il papà muoiono per Covid, i cadaveri scoperti dalla figlia di 11 anni

Una bimba di 11 anni ha trovato la mamma e il papà morti in casa dopo che la coppia è risultata positiva al coronavirus. Scott ed Erika Greenman sono morti durante la quarantena e sono stati tragicamente ritrovati dalla loro unica figlia, Chloe, di 11 anni.

Il signor e la signora Greenman sono risultati positivi al virus all'inizio di febbraio, la donna era stata ricoverata anche per le complicanze legate al virus ma poi era tornata a casa. Per restare in isolamento sono rimasti nel seminterrato, in una stanza tutta per loro, ed è stato proprio lì che la figlia li ha trovati privi di vita. La bimba, seguita dai parenti, ha subito chiamato i soccorsi ma purtroppo per i genitori non c'è stato nulla da fare.

La polizia non ha trovato nulla di sospetto nella loro morte che, appunto, potrebbe essere correlata alla malattia, come riporta anche il Mirror. La coppia era conosciuta da tutta la comunità come generosa, gentile e amorevole. La loro gioia più grande era la loro bambina.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 16:59

