Mamma orco uccide due dei suoi 6 figli, poi confessa: «Volevo farli fuori tutti»

Papà picchia la figlia di un anno perché non sa camminare: individuato e arrestato grazie al video sui social

Domenica 29 Settembre 2019, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e ammette cheÈ stata una confessione choc quella di Sarah Barrass, una mamma di Sheffield, nel Regno Unito, che in questi giorni è a processo con l'accusa di omicidio dei suoi ragazzi di 13 e di 14 anni.La mamma di 36 anni ha ammesso di aver ucciso Tristan e Blake Barrass, nella loro casa di Shiregreen, il 24 maggio scorso, con l'aiuto di Brandon Machin, 39 anni, compagno della donna. Dopo le indagini e l'arresto la coppia ha confessato non solo l'omicidio dei due adolescenti, ma ha specificato che nei loro piani c'era anche l'intenzione di ammazzare gli altri 4 figli della donna. Gli altri ragazzi, tutti minori di 13 anni, sono riusciti a salvarsi dalla furia omicidia dei due e sono stati affidati ai servizi sociali.Tristan e Blake sono stati ammazzati a pochi minuti l'uno dall'altro. Non è chiara la dinamica del delitto, solo che il giorno prima della loro morte i due avevano scritto ai compagni di classe che sarebbero mancati per motivi di salute. Ora la coppia rischia l'ergastolo.