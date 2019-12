Mamma muore travolta da un'auto, da mesi lottava contro la depressione post-partum

Mamma abusa della figlia di 5 anni e invia su Facebook il video, condannata

Kerri-Ann Assirati, 32enne madre di due figli di Nantyglo, nel Galles del sud, aveva trascorso il Natale con la sua famiglia, era stata bene, cosa rara in questi ultimi mesi in cui combatteva contro una brutta depressione post partum.Il giorno dopo Natale, la donna, stava camminando lungo la strada quando è stata travolta e uccis a da un'automobile. Kerri-Ann stava passeggiando vicino casa quando la vettura l'ha presa. A nulla sono serviti i soccorsi per la giovane madre che è morta a causa delle lesioni riportate. La donna lascia il marito Steven e i loro figli Oliver e Noah, rispettivamente di due anni e sette mesi. Più di 7.000 sterline sono state raccolti per aiutare a sostenere la famiglia colpita dal dolore. Le donazioni continuano ad arrivare su un'apposita pagina GoFundMe.Kerri-Ann lavorava come parrucchiera, tutti i parenti e gli amici la descrivono come una donna brillante e piena di voglia di vivere, ma da qualche mese stava male per una depressione post partum che l'aveva anche costretta a un ricovero. Le sue condizioni però miglioravano e il Natale era trascorso sereno tra i suoi affetti, purtroppo però l'incidente ha fatto piombare nuovamente tutta la famiglia nel dramma.