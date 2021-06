Mamma muore per overdose, accanto a lei il figlio di 15 mesi senza vita

La mamma muore per overdose e il suo bambino viene trovato morto a causa della fame accanto al suo cadavere. Tiffany Spears, 32 anni, è stata trovata priva di vita all'interno della sua casa nel Tennessee e accanto a lei c'era il figlio di appena 15 mesi deceduto a causa della fame e della disidratazione.

Il piccolo è stato trovato legato a un seggiolino per auto accanto alla madre che aveva fatto un massiccio uso di metanfetamine e fentanyl. Le autopsie hanno confermato le morti naturale di entrambi e quella che è apparsa davanti agli occhi della polizia è stata una vera e proprioa tragedia familiare. Non è chiaro da quanto tempo Nicholas fosse morto prima di essere trovato, ma è stato accertato che la causa di decesso sia stata legata alla fame e alla disidratazione.

In casa con loro anche la sorellina di tre anni del bimbo. Pare che abbia provato a prendersi cura di lui dopo aver capito che la mamma non era in grado di farlo ma non c'è riuscita. A lanciare l'allerta è stato un poliziotto dopo una segnalazione. La piccola di 3 anni è stata portata in ospedale per le cure. Quando i corpi sono stati scoperti, le autorità hanno affermato che in precedenza c'erano già stati altri decessi legati alla droga nello stesso appartamento.

