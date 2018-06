Mamma morta d'infarto a 32 anni: il paramedico aveva dimenticato l'attrezzatura in auto

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilche la soccorre dimentica parte dell'nella macchina e una giovane mamma. Hayley Gascoigne, 32 anni, di Scunthorpe, ha avuto unmentre si trovava in tribunale per una causa di famiglia. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma purtroppo non è riuscita a salvarsi.La motivazione del decesso potrebbe essere in una tragica dimenticanza, quella avuta dal paramedico che si è recato sul luogo. L'uomo ha spiegato al suo collega, mentre provavano ad aiutare la donna, di aver dimenticato il carrello della rianimazione in auto. Il sanitario non pensava che potesse trattarsi di un arresto cardiaco e non ha quindi provveduto a prendere tutto il materiale nella vettura.L'uomo è corso in auto, ha preso il materiale e ha provato a stabilizzare la donna, sono passati pochi minuti, ma in quel lasso di tempo Haylay sembrava essere peggiorata sensibilmente. Una volta in ospedale per lei non c'è stato nulla da fare, come riporta anche Metro , e adesso si stanno conducendo delle indagini per capire se ad essere stato fatale è stato proprio quel tragico ritardo.