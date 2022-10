Non va a prendere i bimbi a scuola: mamma trovata morta in casa insieme al figlioletto più piccolo

Non va a prendere i figli a scuola e viene trovata morta accanto al bambino di 3 anni. Nicole Barnes, 29 anni, era a casa sua a Bootle, nel Merseyside, era in casa con il figlio più piccolo quando è stata trovata priva di vita. A lanciare l'allarme che qualcosa non andava sono state le insegnanti degli altri tre figli che non la vedevano arrivare a fine scuola.

Le insegnanti hanno allertato il padre dei bambini, Craig Sharnock, per chiedere il motivo per cui Nicole non fosse a scuola ma quando l'uomo è andato a casa ha fatto la scoperta choc. Insieme a lui un'amica della donna ha scoperto il corpo privo di sensi, i due hanno provato a rianimarla in attesa dei soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

L'autopsia

La giovane mamma era andata a prendere il più piccolo dei suoi figli a scuola, poi sarebbe andata a scuola dagli altri. Purtroppo però si è sentita male mentre era in casa con il bambino, affetto da una grave forma di autismo, e non si è più ripresa. Non sono ancora note le cause del decesso, un'autopsia stabilirà il motivo per cui la donna è morta.

Intanto, il padre dei bambini, è stato costretto a lasciare il lavoro per prendersi cura dei piccoli, in modo particolare del bimbo malato. Un cugino della coppia ha avviato una raccolta fondi online per aiutare la famiglia in questo momento di difficoltà, non solo emotiva, ma anche economica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 18:17

