Mamma ammalata di cancro muore in un incidente: era il primo giorno di lavoro dopo la fine della radioterapia

Ha combattuto con coraggio il cancro fino all'ultimo giorno. Aveva due bimbi di sei e otto anni e di lavoro faceva l'insegnate. A giugno aveva scoperto di avere, una neolplasia maligna del tessuto linfatico, ma con grande grinta si era sottoposta alla radioterapia e. In settembre, finalmente finisce il ciclo di sedute e torna al lavoro. Ma proprio in quel primo giorno di nuova vita sarebbe avvenutoÈ accaduto in Scozia. Come riporta il Mirror , Caroline Nelson, questo il nome della donna, era pronta a tornare alla scuola di Parklands il lunedì dopo aver completato il suo ultimo ciclo di radioterapia. ​I compagni di lavoro e gli alunni erano pronti ad accoglierla, ma Caroline rimane vittima diLa donna si era separata da pochi mesi dall'ex marito, l'attore Sandy Nelson, con cui aveva trascorso 11 anni insieme. Si era quindi trasferita in una nuova casa con i suoi due figli e contestualmente aveva scoperto di essere ammalata. Il 23 giugno aveva scritto: «. Non so cosa sia più scioccante».Ma Caroline non si era persa d'animo ed era convinta di sconfiggere la malattia: «Il trattamento inizia questa settimana.». Poi la fine del ciclo di terapia e il tragico epilogo. I genitori di Caroline sono devastati dal dolore. Il sergente Paul MacPherson ha lanciato un appello adello schianto avvenuto alle 9.10 del mattino in cui ha perso la vita la coraggiosa Caroline.