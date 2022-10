Mamma minaccia di far saltare in aria la scuola: aveva preso una multa per il parcheggio

Prende una multa mentre aspetta che il figlio esca da scuola ma dà in escandescenze e minaccia di far saltare in aria la scuola. Tiffanimarie Pirozzi, 29 anni, di Melbourne è stata arrestata dopo aver minacciato di picchiare il preside e di far saltare in aria una scuola in Florida.

Vegana rifiuta la derattizzazione: «Non posso uccidere i topi, sono i miei animali domestici»

Multata, minaccia di far esplodere la scuola

La donna è stata avvicinata da un agente che le ha fatto presente che non poteva sostare dove si trovava in attesa del figlio che uscisse da scuola. La mamma ha fatto delle resistenze e alla fine è stata multata. A quel punto però sarebbe andata su tutte le furie arrivando a minacciare il preside dell'istituto e l'intera scuola.

Confonde il nipote 12enne per uno scoiattolo, gli spara e lo uccide: tragedia durante la caccia

La Pirozzi ha prima chiamato la scuola dicendo che non era ammissibile che fosse stata multata, ma dopo che il preside non le ha dato peso ha iniziato a dire che avrebbe dato fuoco alla scuola, mettendo in allerta il dirigente.

Temendo per l'incolumità degli studenti il preside ha fatto chiudere la scuola e allertato le forze dell'ordine che hanno proceduto all'arresto della donna. La Pirozzi è stata accusata di aver procurato un'allerta, di essere fuggita a un controllo della polizia, di aver disturbato lo svolgimento delle attività scolastiche e di aver guidato un veicolo senza una patente valida.

Non va a prendere i bimbi a scuola: mamma trovata morta in casa insieme al figlioletto più piccolo

Lo sceriffo che si è occupato del caso ha fatto un post sulla sua pagina Facebook presentando il caso e aggiungendo che non sa come andrà a finire il processo a suo carico, che si terrà a giorni, ma sicuramente la Pirozzi non sarà eletta mamma dell'anno dalla scuola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA