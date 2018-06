Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Schiaffeggia e prova a soffocare laperché ha un. Un uomo di 37 anni è stato immortalato da alcune telecamere mentre picchia la madre di 69 anni affetta da demenza che l'ha resa invalida e quindi incapace di badare a se stessa.Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'uomo, sentendo il cattivo odore della donna, ha deciso di picchiarla perché non si era fatta una doccia e cambiati i vestiti. Per lo stesso motivo, dopo averla picchiata, ha deciso di chiuderla fuori di casa, lasciandola all'aperto per non sentire la sua puzza. A riprendere la scena sono stati alcuni vicini di casa, allertati dai pianti della signora, le immegini sono quindi state caricate su Facebook e in pochi giorni hanno fatto, dal Taiwan, il giro del mondo.L'uomo ha provato a giustificarsi dicendo di essere esasperato dalla malattia della madre: da tre anni bada a lei giorno e notte e pare che nel tempo la demenza della donna sia peggiorata notevolmente. «Spesso dimentica di pulirsi dopo essere andata in bagno, è incontinente. Le avevo detto di cambiarsi e fare la doccia, ma si è rifiutata, così non ci ho visto più».