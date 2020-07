Mamma lascia le gemelline di 26 giorni sole con il cane e l'animale le sbrana: «Era geloso»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 16:38

Lascia lee l'animale le. In pochi minuti, il tempo che la mamma ha aperto un vicino di casa, ilsi è fiondato sulle culle in cui dormivano Anne e Analú,e le ha sbranate vive senza che la donna riuscisse a fare nulla per salvarle.Elayne Novais era con le figlie nella loro casa di Piripá, nello stato nord orientale di Bahia, in Brasile, quando è avvenuta la terribile aggressione. La donna è corsa subito in camera sentendo le grida delle piccole che ha provato a mettere in salvo, ha chiamato i soccorsi, ma una volta in ospedale i medici non hanno potuto fare nulla a causa delle ferite troppo gravi.Da anni con loro viveva un meticcio insieme a un altro cane, nessuno degli animali aveva mai dimostrato segni di aggressività, anche se il bastardino aveva mostrato segni di gelosia dall'arrivo delle bimbe in casa. L'atteggiamento era stato visto come normale, ma non avrebbero mai pensato che sarebbe stato in grado di aggredirle in questo modo, ha raccontato la stampa locale. Elaine e Régis Novais, 29 e 32 anni, pare stessero tentando da tempo di avere dei figli, nel frattempo i due, amanti degli animali, avevano adottato due cani che erano diventati parte integrante del nucleo familiare da ormai cinque anni. Le bambine erano state una sorpresa inaspettata e avevano anche preoccupato molt i genitori visto che erano nate premature. Quando tutto sembrava andare per il meglio è avvenuta la tragedia.