Mamma lascia la figlia di 4 anni sola per ore in casa per andarsi a ubriacare, arrestata

Lascia la figlia di 4 anni per 9 ore sola in casa mentre esce a ubriacarsi. Natalie Bell, 30 anni, è stata arrestata dopo essere stata trovata addormentata in uno stato di ubriachezza nell'appartamento della sua amica. A lanciare l'allerta sono stati i vicini dell'amica dopo che le donne avevano dimenticato il rubinetto aperto facendo allagare l'appartamento sottostante.

Quando la polizia è intervenuta ha pensato che la donna fosse morta, ma dopo qualche sollecitazione sono riusciti a svegliarla e a quel punto la 30enne è diventata aggressiva. Dalle indagini è poi emerso che la donna aveva una figlia che era stata abbandonata sola in casa, così i servizi sociali sono andati ad occuparsi della piccola che fortunatamente era in buone condizioni.

La mamma di Manchester, come riporta anche la stampa locale, è stata così arrestata ma la pena si è trasformata in un ordine comunitario di 18 mesi, 100 ore di lavoro non retribuito e un programma di trattamento per l'alcol di nove mesi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 17:13

