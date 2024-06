Mamma chiude la figlia di un anno nel trasportino del gatto e la lancia dalla finestra, la scoperta di un vicino: «Ho sentito piangere»

di Redazione web

Un episodio che ha dell'incredibile e che poteva finire in tragedia quello di una madre che ha lanciato dalla finestra di casa, a più di dieci metri di altezza, la propria figlia di 21 mesi dopo averla chiusa dentro il trasportino del gatto. La bambina fortunatamente è stata recuperata sana e salva dalle forze dell'ordine, sotto gli occhi increduli dei passanti.

È successo a Berlino, il primo ad accorgersene è stato un residente che ha sentito un pianto provenire dall'esterno, ma pur essendosi affacciato a conttrollare non ha visto nessuno: solo un trasportino per animali visibilmente lanciato da qualcuno, da cui provenivano quei lamenti. Ha presto scoperto con i suoi occhi che lì dentro c'era una bambina.

I soccorsi sono stati allertati intorno all'ora di pranzo, come riporta il giornale tedesco Bild, e hanno estratto la bambina dal trasportino ancora viva ma con braccia e gambe rotte.

I provvedimenti

La portavoce della polizia di Berlino Anja Dierschke ha fatto sapere che la Squadra Omicidi ha preso in carico il caso, mantenendo dall'altro lato il massimo riserbo sulle indagini in corso. Si sa che la madre della bambina, 41 anni, è stata trovata nell'appartamento insieme all'altro suo figlio, che è stato momentaneamente allontanato da lei e affidato all'Ufficio per l'assistenza giovanile della città.

La donna è stata quindi immediatamente arrestata e interrogata, con l'obiettivo di accertare se a compiere il folle gesto sia stata lei oppure qualche altra persona che potrebbe essere stata in casa al presunto momento dell'accaduto.

