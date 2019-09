Mamma contrae l'influenza e muore dopo 3 giorni di sepsi, per i medici era un banale virus

Mercoledì 4 Settembre 2019, 16:53

Per i medici èma una giovane madreChantelle Woodhead, 45 anni, di Chesterfield, ha chiamato un'ambulanza dopo essersi sentita male per aver vomitato a lungo e per avere problemi a respirare. Per i dottori però si trattava solo di un'influenza così è tornata a casa, ma dopo qualche ora era nuovamente in ospedale ormai agonizzante.Non c'è stata alcuna possibilitò di salvezza per lei: la donna aveva avuto delle gravi complicazioni dopo aver contratto l'influenza. Tre giorni prima del decesso si era ammalata, ma pensava sarebbe guarita in pochi giorni, con il tempo invece era peggiorata perché l'influenza aveva avviato una forte infezione che alla fine ha ucciso Chantelle. Quando i medici l'hanno rimandata a casa lei e suo marito si sono sentiti sollevati, pensando non fosse nulla di grave, ma nel corso della notte le condizioni si sono aggravate: Chantelle non respirava, aveva le gambe viola, e la seconda corsa in ospedale purtroppo ha permesso di salvarla.La famiglia ora ha avviato un'azione legale, come riporta anche la stampa locale, per capire se una diagnosi corretta avrebbe potuto salvare Chantelle. Nessuno dei dottori ha pensato che una donna di 45 anni che è sempre stata in perfetta saluta potesse aver generato una sepsi dall'influenza, caso che in effetti è molto raro. Ora si cercherà di individuare con precisione le responsabilità del caso.