Mamma influencer si fa finanziare dai follower e spende quasi 16mila euro in un mese: «I soldi sono i miei e posso farci ciò che voglio»

I soldi non bastano mai, si dice. E se si hanno tre figli da crescere, con le spese della scuola e degli sport, una macchina e una casa per cui bisogna pagare l'affitto, avere un solo stipendio forse non basta. Ma c'è chi ha trovato un modo per diventare "ricchi" in poco tempo e senza fare doppi lavori. Si tratta di Adrielle Sigler, un'influencer di 33 anni, che su TikTok ha chiesto soldi ai suoi follower per sostenere le spese aprendo una raccolta fondi. Peccato, però, che sia stata inondanda dalle critiche per il modo in cui spende le donazioni che riceve.

«Se sei una mamma single con tre figli è normale spendere tanto - ha dichiarato nei suoi video - non capisco le lamentele delle persone, con i soldi che ricevo posso fare ciò che voglio».

La raccolta fondi

Adrielle ha creato GoFundMe dopo che suo figlio è stato aggredito dagli studenti della scuola che frequenta a New York. L'influencer ha deciso di aprire la raccolta fondi dopo che gli insegnanti hanno suggerito alle 33enne di trasferirsi, per evitare che i suoi tre figli venissero ancora una volta minacciati.

In un solo mese, la giovane mamma ha speso più di 17mila dollari (cioè quasi 16mila euro) per pagare l'affitto della nuova casa, comprare dei vestiti nuovi ai suoi figli, riparare la macchina, fare la spesa e anche per prenotare una vacanza. Un gesto che ha fatto storcere il naso a diversi follower, che l'hanno criticata sui social per aver speso le donazioni per una vacanza che, invece, poteva essere rimandata.

La riposta dell'influencer

Non si è fatta attendere la risposta di Adrielle Sigler, che ha spiegato il motivo per cui in poco meno di trenta giorni ha speso tutti quei soldi. «Trasferirsi in poco tempo non è facile. Ho pagato in anticipo l'affitto e ho voluto comprare dei nuovi abiti ai miei figli. Non mi sembra di aver fatto una cosa sbagliata. Poi la macchina si è rotta e ho dovuto riparare anche quella. Poi ho voluto prenotare una vacanza per far distrarre i miei figli da tutti questi cambiamenti. I soldi sono i miei e posso farci ciò che voglio».

