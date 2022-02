Orrore allo zoo, mamma getta la figlia di tre anni nel recinto dell'orso: il video fa il giro del web

Momenti di panico allo zoo di Tashkent, in Uzbekistan, dove una mamma ha gettato la figlia di tre anni nella gabbia dell'orso. Una scena immortalata dalle telecamere di sorveglianza che sta facendo il giro dei social. Il filmato mostra il momento in cui la donna fa cadere la bambina oltre il recinto davanti a un temibile orso bruno. Un volo di cinque metri.

Leggi anche > Vincenzo ucciso in strada a 24 anni, preso il sospetto assassino: è il padre

Zuzu, l'orso, non ha fatto del male alla bambina: l'ha solo annusata e poi sono intervenuti i membri dello staf per soccorrerla. Un miracolo che è stato raccontato dai testimoni, secondo quanto riporta il Daily Mail. La piccola, tuttavia, cadendo ha riportato delle lesioni ed è stata subito ricoverata presso il Dipartimento di Chirurgia e Neurochirurgia Pediatrica dell'ospedale di Tashkent.

Have You Seen This?#Tashkent, #Uzbekistan



A girl survives after her mom recklessly placed her child over the security fence and she fell into a bear sanctuary at #TashkentZoo. The brown bear #Zuzu, slowly approached the girl, sniffed and walked away. pic.twitter.com/dXCZwo8YVa

— Geovanni Villafañe (@RezZureKtedPoeT) January 31, 2022