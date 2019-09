Diventa mamma di due gemelle a 74 anni grazie alla fecondazione in vitro: «Non ho mai perso la speranza»

Leggi anche>

Giovedì 5 Settembre 2019, 19:20

DiventaErramatti Mangayamma, dello stato indiano dell'Andhra Pradesh, questa mattina ha dato alla lucecon al suo fianco suo marito da 57 anni, Raja Rao, di 78 anni. La donna ha desiderato per tutta la vita di avere una famiglia, non ha mai perso le speranze e oggi, in un'età avanzata, ha realizzato il suo sogno.Probabilmente con il suo parto è entrata nel guinnes world recors, come mamma più anziana del mondo. La donna è andata in menopausa 33 anni fa, ma quando ha saputo che la sua vicina di casa, che ha 55 anni, ha avuto il primo figlio, ha deciso di sottoporsi anche lei alla fecondazione in vitro, come riporta il Daily Mail. Il dott. Umashankar, che ha seguito tutta la gravidanza della neomamma, ha detto che è stata una "sorpresa" quando Mangayamma gli si è rivolta lo scorso novembre, ma ha rivelato che lo vedeva come una "sfida".Alla donna sono stati impiantati degli ovoli fecondati. Prima si è sottoposta a una cura ormonale, ha seguito tutte le indiazioni mediche, fino a quando l'esito del test non è stato positivo. Sottoposta a un parto cesareo la donna sta bene così come i suoi piccoli. Non potrà però allattarli al seno visto che l'età avanzata biologicamente non predispone il suo corpo alla produzione di latte.