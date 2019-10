Va a riprendere il figlio disabile all'asilo e lo trova sfigurato in volto, la maestra: «È caduto dalle scale»

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 18:46

torna a casa completamente. Una mamma ha denunciato quanto è accaduto a scuola al suo bambino di appena: Masua Tusa soffre di una paralisi cerebrale ed è costretto a muoversi su una sedia a rotelle. Mentre era a scuola, al Manurewa West Kindergarten, in un asilo di Auckland, in Nuova Zelanda, è rimasto gravemente ferito.Quando la mamma è andato a prenderlo a scuola ha visto che aveva il volto completamente tumefatto e dopo averlo portato in ospedale i medici le hanno detto che il piccolo ha subito gravi ferite al viso, tra cui gravi escoriazioni nella zona del naso, dalla fronte e dalla guancia. La donna ha chiesto spiegazioni alle insegnanti che le hanno risposto che è caduto accidentalmente dalle scale causandosi le gravi ferite.La madre però ha deciso di procedere legalmente e ha sporto denuncia per capire cosa sia accaduto a scuola. Il figlio, infatti, è molto traumatizzato, le ha detto che non vuole più tornare in classe, che la sua insegnante è cattiva e le chiede spiegazioni per quanto gli è accaduto. La maestra ha spiegato alla donna di averla provata a chiamare 4 volte, ma la mamma non ha ricevuto alcuna chiamata.Masua è stato ritirato dall'istituto che ha annunciato che condurrà un'indagine interna per fare chiarezza su quanto accaduto, collaborando con le autorità.