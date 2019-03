Mamma e figlia trovate strangolate in casa, con loro anche il cadavere di un uomo

Ultimo aggiornamento: 14:56

Sono state, Giselle Marimon-Herrera, 37 anni, originaria della Colombia, e sua figlia Allison, di soli 15 anni, sono state ritrovate prive di vita nel loroin un piccolo paese, Newry, dell'Irlanda del Nord. Insieme a loro ildi 38 anni, il compagno della madre.La donna e sua figlia sarebbero state strangolate proprio dal 38enne che in seguito avrebbe deciso di togliersi la vita impiccandosi. Un omicidio suicidio che è una strage familiare di cui ancora non si conoscono le dinamiche. I corpi sono stati trovati circa 3 giorni dopo il loro decesso, come riporta anche il Sun , dopo le segnalazioni dei familiari della donna. Non avendo notizie dalle due da qualche giorno si sono isospettiti e si sono rivolti alle autorità.Giselle era in Scozia da 4 anni e nel 2017 era stata raggiunta da sua figlia, da qualche tempo aveva una relazione con questo uomo, ma la famiglia non ne era ancora a conoscenza. Ora sul corpo dei tre verranno condotte delle analisi che potrebbero aiutare a risolvere il caso, resta ancora un mistero su cosa possa aver spinto il 38enne a un simile gesto.