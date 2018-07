Masso di 350 chili scivola dal camion e schiaccia l'auto: morte mamma e figlia

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unperde unin strada e. Mamma e figlia, Karen Christiansen, 67 anni, e la 32enne Jena, sono morte schiacciate da un peso di 350 chili rotolato da un camion, lunedì pomeriggio scorso nello Stato USA del Minnesota.Le donne stavano viaggiando sulla loro macchina quando il masso, che non era stato ancorato nel modo giusto, le ha uccise. Subito dopo l'indicente l'uomo è fuggito, e ad allertare i vigili del fuoco sono stati i passanti. I pompieri hanno liberato il prima possibile la vettura dal masso, ma per le donne era comunque troppo tardi e sono morte entrambe sul posto.La polizia, come riporta la stampa locale, è stata in grado di rintracciare il camionista grazie alle telecamere di sicurezza ed è stato arrestato. Sconvolta tutta la famiglia delle due donne, così come gli amici della ragazza che l'hanno ricordata con diversi messaggi sui social. «Quello che sconvolge», ha concluso il capo della polizia, «era che l'incidente poteva essere evitato semplicemente usando le giuste protezioni».