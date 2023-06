Mamma e figlia restano incinte nello stesso momento, zio e nipote nati a due settimane di distanza: «Sono come fratelli»

di Redazione web

Una mamma di 44 anni e sua figlia di 24 sono rimaste incinte nello stesso momento ed entrambe hanno dato alla luce due maschi. Zio e nipote sono nati a sole due settimane di distanza, e a settembre diventeranno anche compagni di classe per il loro primo anno di scuola.

Mamma e figlia incinte, la gravidanza in contemporanea

Quando Melanie Warburton è tornata a casa per dire a sua figlia Keesha che era in dolce attesa da sei settimane, di certo non si aspettava che anche la 24enne avesse appena fatto un test di gravidanza dall'esito positivo. Una gioia che è immediatamente raddoppiata per tutta la famiglia, un evento unico che mamma e figlia hanno condiviso passo dopo passo: insieme sono andate ai controlli medici, a fare acquisti per i bebè, a comprare il corredino e hanno persino fatto un babyshower comune. Melanie ha dato alla luce Grayson, il suo terzo figlio, tramite taglio cesareo il 15 gennaio 2019.

L'esperienza incredibile

«Sono scesa dalle scale con un test di gravidanza in mano e c'era mia madre che mi aspettava con una ecografia», ha detto dell'esperienza Keesha, un assistente insegnante tirocinante, al Daily Mail. «Ho fatto un test di gravidanza e la mamma ha detto 'Non posso avere mai niente solo per me'», ha scherzato. Anche Melanie, mamma casalinga, ha definito l'esperienza «meravigliosa». La madre di tre figli aveva cercato di avere un bambino con suo marito William Warburton, 36 anni e patrigno di Keesha, dopo essersi fatta slegare le tube. Keesha, dal suo canto, aveva già affrontato una gravidanza che si era conclusa con un bambino nato morto. «È stato fantastico avere mia madre che mi diceva che tutto era normale o ok», ha spiegato. «Avere un fratellino e avere mio figlio allo stesso tempo è stato incredibile». Anche se ufficialmente 'zio' e 'nipote', i due bambini crescono a tutti gli effetti come se fossero fratelli.

