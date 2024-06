Biberon con la candeggina alla figlioletta di un anno: mamma arrestata. «Vivevano senza luce e in condizioni estreme»

di Morgana Sgariglia

Una mamma 22enne è stata arrestata in Florida per aver dato da bere candeggina a sua figlia di tredici mesi. Melissa Elaine Barnes avrebbe dato a uno dei suoi parenti un biberon pieno di candeggina e avrebbe detto a uno di loro di nutrirci la neonata. Barnes è accusata di abuso su minori e di negligenza infantile in relazione al presunto tentativo di avvelenamento.

Il biberon con la candeggina

I fatti risalgono ad inizio gennaio 2024, quando un famigliare preoccupato ha chiamato l'ufficio dello sceriffo del distretto di Hillsborough, riferendo il fatto e segnalando che mamma e figlia vivevano in un «capannone senza energia elettrica, freddo, disordinato e antigienico».

L'arresto

I servizi sociali hanno allontanato la bambina di un anno dalla custodia di Barnes e l'hanno affidata ad un parente. Gli agenti di polizia hanno ispezionato il capanno e hanno trovato disinfettante e candeggina. Il laboratorio dell'FBI ha confermato la presenza di candeggina a base di cloro nel biberon. Quindi, hanno arrestato la mamma e l'hanno portata nel carcere del distretto di Highlands. Gli investigatori dell'Unità vittime speciali dell'ufficio dello sceriffo hanno preso in carico le indagini che sono ancora in corso. Barnes aveva un precedente di resistenza a pubblico ufficiale risalente a gennaio 2024.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA