Mamma influencer "trova" la figlia addormentata per terra, i commenti indignati: «E tu dov'eri?». La risposta che spiazza

Pensava di condividere con i suoi follower un video divertente di sua figlia di nove mesi addormentata sul pavimento, ma la mamma-influencer non aveva fatto i conti con le critiche che le sarebbero piovute addosso una volta che il reel pubblicato su Instagram fosse diventato virale.

La bambina addormentata sul pavimento

Una valanga di commenti indignati sono apparsi sotto alla clip in cui la piccola Sierra, 9 mesi, dorme a pancia all'aria sul pavimento della sala da pranzo. Sua mamma, l'influencer e modella australiana Amanda Reardon, ha condiviso il video scrivendo: «Ecco dove ho trovato mia figlia addormentata». Le risposte di altre mamme non si sono fatte attendere.

I commenti

«Per quanto tempo l'hai lasciata sola, così piccola, per 'trovarla'?» chiede una donna. «Trovata??? Come hai fatto a TROVARE tua figlia?», ha chiesto un altro. «È normale? Ho due bambini e nessuno dei due si è mai addormentato per caso in posti strani», un terzo ha aggiunto.

La spiegazione

Tuttavia Amanda ha voluto chiarire alcuni punti. Chi la segue da tempo sa che sua figlia Sierra si addormenta con facilità un po' ovunque, e che non l'aveva persa di vista. Ammette che la parola "trovata" fosse forviante, ma in realtà voleva solo intendere che si era addormentata improvvisamente mentre stava giocando in casa.

