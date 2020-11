Mamma evira il figlio di un anno e fugge di casa, il bambino in condizioni gravissime

Taglia i genitali del figlio di appena un anno e fugge. Winnie Mutheu è fuggita dalla sua casa nel villaggio di Kamandura, in Kenya, dopo terribile attacco al figlio, per motivi che non sono ancora noti. Il bambino è stato ricoverato in ospedale dove si trova in condizioni gravissime.

A scoprire cosa era accaduto è stato il padre del piccolo che ha trovato il figlio in una pozza di sangue tornando a casa. Inizialmente ha sentito le grida del bimbo e quando ha chiesto alla donna cosa avesse lei ha risposto che si era rotto una gamba giocando con gli altri bambini fuori casa. Preoccupato per la sua salute ha voluto vedere il figlio notando che non aveva alcun problema alla gamba ma era stato mutilato.

Immediatamente l'uomo ha portato il bambino in ospedale, come riporta anche il Sun, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. Nel frattempo la donna è fuggita, ma la polizia è sulle sue tracce.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 21:57

