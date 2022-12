Mamma esclusa dalla recita di Natale del figlio: ha troppi tatuaggi. «Mi hanno detto di guardarla da fuori»

«Hai troppi tatuaggi, a scuola non puoi entrare». Melissa Sloan, una mamma gallese di 45 anni, ha raccontato di essere stata esclusa dalla recita di Natale del figlio a causa del suo aspetto. «Non mi hanno fatto entrare - ha raccontato - e mi hanno detto di guardare attraverso la finestra della classe. Perché? Perché ho troppi tatuaggi sul volto», ha detto.

Mady Gio, da cameriera a OnlyFans: «Guadagno più di 100mila euro al mese. Ero una suora, ora penso a un porno»

Ballando, Milly Carlucci: «Tutti contro Selvaggia, ma non è come sembra. Montesano ci ha dato tanto»

Cosa ha detto

Ha 800 tatuaggi sul tutto il corpo. Il suo volto è interamente ricoperto. Una vera passione, che le procura però non pochi problemi. La donna ha raccontato di essere esclusa anche da altri eventi, ai quali deve partecipare il marito. «Fa davvero male essere esclusa». I tatuaggi per lei però sono una vera "droga" di cui non può fare a meno. Tanto che è pronta ad allungare la serie: «Ma non lo farò a Natale, è la festa dei bambini e non voglio rubargli la scena. Ci penserò dopo». I figli però apprezzano: «Mi hanno vista anche prima, quando non ne avevo, e mi preferiscono ora».

WhatsApp, recuperare i messaggi eliminati: la nuova funzione Accidental Delete (che funziona solo in due casi)

Il problema a trovare lavoro

Melissa ha difficoltà nel rapportarsi con chiunque non la conosca, tanto che ha rivelato di avere anche problemi a trovare lavoro. «Nessuno mi assume, dicono che spavento i clienti», ha svelato in una recente intervista. Eppure la passione per i tatuaggi non passa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA