Ladro si introduce in casa mentre una mamma fa la doccia e spaventa i suoi figli. Lei lo uccide sotto gli occhi dei piccoli

Uccide un ladro dopo averlo sorpreso in casa mentre prova a spaventare i suoi due figli. Una madre di Milwaukee ha confessato di aver sparato e ucciso con la sua pistola un uomo dopo essere stata messa in allarme dalle grida dei suoi ragazzini mentre era sotto alla doccia.

Sotto la doccia

Il malvivente si è introdotto in casa mentre la donna era sotto la doccia, come ha spiegato lei stessa a WTMJ-TV. La protagonista della vicenda, che ha chiesto di non essere identificata, ha detto di essersi preoccupata quando ha sentito i figli di 12 e 14 anni urlare dal soggiorno, a quel punto è corsa in camera da letto, ha preso la pistola e ha affrontato il ladro.

Ad allarmarsi anche i due pitbull della donna che hanno provato ad aggredire l'uomo che però non voleva saperne di smettere di avanzare, così alla fine la mamma per proteggere la sua famiglia, ha sparato.

La polizia di Milwaukee non ha ancora identificato l'uomo che si è introdotto nella casa della donna, e ha arrestato la madre.

Interrogata e rilasciata

La donna è stata rilasciata diverse ore dopo essere stata interrogata. La mamma ha spiegato di aver agito solo per proteggere i suoi figli, ha aggiunto di aver comprato la pistola 10 anni fa, dopo aver sorpreso un uomo che dormiva sotto il letto di uno dei suoi due bambini, sperando però di non doverla mai usare.

Purtroppo non è stato così.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Agosto 2022, 09:01

