Mamma costringeva i 7 figli adottivi a girare video per il suo canale YouTube con botte e minacce, a processo

Avrebbe cminacciandoli e. Machelle Hobson, 47 anni, aveva aperto un canale sulla nota piattaforma di video in cui mostrava i suoi 7 figli adottivi. Il canale aveva molti followers e sembrava descrivere momenti divertenti, ma in realtà celava veri e propri orrori.I bambini sarebbero stati minacciati, istigati con lo spray a peperoncino, costretti a fare bagni ghiacciati e picchiati. La donna sarebbe anche attivata a usare contro di loro una pistola, tutto per costringerli a girare i video in rete. I bambini, che ora sono stati dati in custodia, sarebbero stati tutti in condizione di malnutrizione, ma la donna nega ogni forma di accusa.In questi giorni, come riporta il Daily Mail , si sta svolgendo il processo. La Hobson ha gestito il canale YouTube Fantastic Adventures, con 800.000 abbonati e oltre 250 milioni di visualizzazioni totali. Alcuni utenti hanno iniziato a sospettare che qualcosa non andava nei bambini e sono arrivate le prime segnalazioni che hanno poi portato alle indagini. I piccoli, di età compresa tra i 6 e i 15 anni, venivano obbligati a girare questi video contro il loro volere anche con metodi piuttosto violenti e crudeli.Interrogati i ragazzi hanno confermato le violenze subite, dicendo che la loro mamma andava in escandescenza se non ricordavano le battute o sbagliavano i tempi. L'ossessione per dei video perfetti della donna era arrivata la punto da non mandare più i bambini a scuola, costringendoli a girare tutto il giorno per i filmati.