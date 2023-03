Vive con 180 euro a settimana e spende tutto in abiti firmati per la figlia: «Per lei morirei anche di fame»

di Redazione Web

Vive con soli 180 euro a settimana, ma per la figlia è disposta anche a risparmiare tutto quanto è possibile pur di permetterle una vita nel lusso. Sta facendo discutere sul web la storia di una giovane mamma, Carissa Spark, che vive nel Dorset, nel sud-ovest dell'Inghilterra: la donna vive con poche decine di euro a settimana ma spende quasi tutti i suoi soldi in abiti firmati per la figlioletta di sette mesi. Questione di priorità, secondo la mamma della piccola Lavinia.

«Non mi permettono di fare sesso in carcere»: l'appello della star di Onlyfans che ha ucciso il fidanzato

Cane vomita addosso alla padrona, la scena durante la diretta: «Mi imbarazzo ancora se ci penso»

Mamma risparmia per comprare abiti firmati

Carissa, mamma single, vive grazie ai sussidi del governo (una specie di reddito di cittadinanza in salsa britannica, destinato a chi ha figli) e nel frattempo studia part-time per diventare parrucchiera. La metà del suo sussidio lo spende in abiti firmati per bambini e sopravvive con il resto dei soldi (pochi) mangiando solo zuppa in scatola e noodles istantanei. La sua storia l'ha raccontata nel reality show Blinging Up Baby: «Se dovessi morire di fame per comprare i suoi gioielli, probabilmente lo farei», ha detto. La sua passione è la marca Louis Vuitton, ma le bollette fa fatica a pagarle.

Carissa si ritrova dunque spesso a contare i centesimi per pagare le spese e comprarsi l'essenziale, eppure si assicura sempre che al primo posto ci siano i bisogni di sua figlia, che si tratti di cibo, vestiti o giocattoli. «Penso sempre prima a Lavinia, mi accerto che abbia ciò di cui ha bisogno. Io vivo con pacchetti di pasta e zuppe». Non tutti però concordano con la sua visione e qualcuno è finito addirittura a minacciarla sui social, insultandola e augurandole il peggio. Ma lei è tranquilla: «Di loro non mi interessa».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA