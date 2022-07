Mamma cade dal letto e muore: stroncata da un'emorragia cerebrale

Muore dopo essere caduta dal letto. Natasha Simpson, di Rhyl, nel Galles, è morta dopo aver subito un attacco epilettico dopo la caduta dal letto. La donna stava dormendo quando è scivolata dal letto e si è sentita male.

La 25enne è stata portata d'urgenza in ospedale dove i medici le hanno trovato un aneurisma nel cervello che aveva iniziato a rompersi. Immediatamente è stata trasferita in un altro ospedale per gestire il suo problema ma nel tragitto ha avuto quella che viene definita e "un'emorragia catastrofica". La donna è poi morta dopo due giorni a causa delle gravi lesioni cerebrali.

La sua famiglia devastata ha accettato di donare gli organi della giovane mamma e ha creato una pagina GoFundme per raccogliere fondi per il funerale di Natasha e la sua bambina di due anni rimasta orfana. La 25enne è stata descritta da tutti come una donna piena di vita e una madre premurosa. Oltre alla figlia lascia anche una madre con problemi di salute che aveva solo lei come riferimento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 16:35

