Il figlio di 8 anni racconta al padre che la mamma ha un amante, la donna gli versa la benzina in bocca e gli dà fuoco

Versa la benzina in bocca al figlio e gli dà fuoco dopo che il bambino aveva raccontato al marito che la madre aveva un amante. Anastasia Baulina, 31 anni, una cassiera di Kursk, in Russia, è andata su tutte le furie dopo aver scoperto che suo figlio di 8 anni aveva raccontato al marito del suo amante.

Dopo la discussione con il marito la donna ha trascinato il figlio in giardino, lo ha obbligato a ingerire della benzina e poi gli ha dato fuoco. Ad assistere alla scena in lacrime è stata l'altra figlia della donna, una bambina di 12 anni che ha lanciato l'allerta insieme al padre. Il 35enne ha chiamato l'ambulanza e i sanitari hanno fatto il possibile per salvare il bambino che aveva gravissime ustioni sul 45% del corpo e che purtroppo alla fine non ce l'ha fatta.

Secondo quanto riporta il Sun i vicini hanno raccontato di aver assistito alla lite con il marito. La donna ha provato a spiegate al suo compagno che non aveva un amante ma l'uomo non ha voluto sentire ragioni così la 31enne se l'è ripresa con il figlio più piccolo. Il bimbo è morto dopo due giorni di agonia, mentre ora la mamma rischia fino a 20 anni di carcere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 22:24

