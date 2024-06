«Non faccio indossare a mia figlia i vestiti che le regalano, non è Barbie. Dicono che sono una mamma cattiva ma me ne frego»

di Redazione Web

Anche i bambini seguono la moda e sono diverse le marche che realizzano vestiti originali per i più piccoli. Da magliette con sopra scritto «Sono la fidanzata di papà» e «Sono la causa del mal di testa di mamma», fino a raggiungere gonne e abiti con la stampa dei cartoni animati, mamme, papà, nonni e zii nei negozi di abbigliamento hanno una grande varietà di scelta. Ma c'è chi si è opposto a questa moda. Una mamma della Gran Bretagna ha scritto un lungo post su Reddit, in cui ha spiegato come la sua famiglia sia andata contro alle sue scelte di "moda" per sua figlia.

Cosa è successo

La donna è sempre andata contro alle ultime tendenze di moda per i bambini e le bambine. Così, ogni volta che qualcuno regala dei vestiti alla sua piccola, decide di metterli nell'armadio senza utilizzarli. «In questo momento io e mio marito stiamo vivendo delle difficoltà economiche, per cui non rifiuto mai le persone che regalano dei vestiti nuovi a mia figlia - ha scritto su Reddit - ma quegli abiti sono destinati a prendere polvere nell'armadio.

Peccato che, però, la famiglia della donna sia contraria alle sue scelte. Una volta la mamma è andata in piscina insieme ai suoi parenti e ha deciso di mettere alla sua bambina un costume intero e a maniche corte, così da coprire parte delle braccia e dell'addome dai raggi solari. Ma questa scelta è stata duramente criticata dai suoi familiari. «Mi hanno detto che sono un'ingrata e maleducata, perché non faccio indossare a mia figlia i vestiti che le regalano - ha spiegato - per quella giornata in piscina, si aspettavano che le mettessi un bikini, ma io ho preferito un altro costume per proteggerla dal sole. Ho preferito il bene di mia figlia e non ho pensato alla moda. Mi descrivono come una persona spregevole, ma io non credo di esserlo. Solo perché non condivido i loro gusti non vuol dire che sia una cattiva mamma».

I commenti

Diversi utenti, dopo aver letto il post della mamma, hanno commentato trovandosi d'accordo con lei. Alcuni hanno scritto: «La tua famiglia può dirti che sei maleducata quanto vuole, ma tu hai pensato al bene di tua figlia. Hai fatto bene a proteggere la tua bambina dai raggi solari, la sua pelle è troppo delicata per stare tanto tempo al sole». Mentre altri hanno commentato: «È tua figlia, non è la loro Barbie che possono vestire come vogliono. Continua a fare così e non pensare a ciò che ti dicono».

