Mamma viene assalita dalle api e si immola per difendere i figli: «L'hanno punta 75 volte». Il video choc

di Redazione web

Per proteggere i suoi figli dall'attacco delle api, è stata punta per ben 75 volte in diverse parti del corpo. La coraggiosa mamma in Arizona, dopo le punture è stata ricoverata in ospedale, mentre l'Arizona Fire and Medical Authority ha disinfestato l'auto dove si erano rifugiati. La donna insieme ai due bambini si trovava in una zona di campagna dove stava scattando delle fotografie, quando all'improvviso sono stati circondati da uno sciame di api che ha iniziato a colpirli come bersagli.

Il coccodrillo balza fuori dal fiume e divora un cagnolino: la proprietaria resta sotto choc

Attacco pericoloso

La mamma, allora ha condotto i suoi figli in un'auto vicina, quando ha iniziato a sentire gli effetti dolorosi delle puntire subite per proteggerli. Dopo alcuni minuti è arrivata la squadra di specialisti allertata dalla nonna dei bambini, che ha usato una schiuma speciale per calmare le api, prima di salvare i bambini dall'auto e farli uscire uno alla volta.

Video choc

I filmati dell'attacco condivisi dalle autorità sui social media mostrano gli operatori che spruzzano la schiuma su un Suv mentre un vigile del fuoco porta via uno dei bambini dall'auto. Secondo l'ente americano le vittime di un attacco di api dovrebbero correre in linea retta, coprirsi il viso e cercare riparo, ma non entrare in acqua, perché le api aspetterebbero la risalita per prendere aria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA