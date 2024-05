«​Ho annullato la festa di compleanno di mio figlio di 8 anni: dopo quello che ha fatto merita una punizione»

di Redazione Web

Educare i propri figli è un compito estremamente difficile e spesso i genitori si trovano davanti a un bivio. Da una parte c'è la scelta più dura, quella che potrebbe far si che il bambino provi risentimento nei confronti della mamma e del papà, ma che potrebbe insegnare una lezione fondamentale. Dall'altra c'è la scelta più semplice e che spesso si risolve nell'ignorare il problema e sperare che col tempo si risolva da solo.

Il problema principale, tuttavia, è che non esiste una scelta giusta. Entrambe le possibilità potrebbero avere conseguenze positive o negative. Una mamma si è trovata proprio davanti a questo spaventoso bivio dopo che il figlio di 8 anni si è comportato male nei confronti di alcuni compagni di scuola e, oltre a diverse altre punizioni, ha deciso di cancellare la sua festa di compleanno.

Educazione dei figli: qual è la giusta punizione?

«Mio figlio compirà 8 anni questo fine settimana e abbiamo organizzato una festa domenica pomeriggio - scrive la donna su Reddit -.

I genitori pensavano che la storia sarebbe finita lì. Eppure, non è stato così: «Questa mattina mi ha chiamato il preside e mi ha detto che ha aggredito un bimbo dell'asilo prima dell'inizio delle lezioni, buttandolo a terra e sculacciandolo. Il piccolo è traumatizzato e io sono fuori di me dalla rabbia. Naturalmente sarà punito in molti modi diversi e dovrà scrivere delle lettere di scuse. Non potrà giocare con altri bambini, dovrà andare a lavorare con il padre e a letto presto. Inoltre, ho organizzato affinché vada in terapia. Si tratta di una cosa seria, quindi... faccio bene ad annullare la festa di compleanno?».

Gli utenti sono d'accordo con l'approccio della donna, ma diverse persone affermano che non si dovrebbe trattare tanto di una punizione, quanto di un "lockdown" forzato per capire e risolvere il problema prima che possa nuovamente essere circondato da altri bambini, in modo da evitare altri atteggiamenti violenti. Qualcuno mette in guardia: «L'ultima cosa che vuoi è che quello che è successo a scuola si ripeta di nuovo durante la festa, e non puoi essere sicura che non succeda».

