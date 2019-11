Mamma abusa dei fidanzatini delle sue figlie di 14 e 15 anni, condannata

Ragazza di 17 anni violentata da quattro amici, morta dopo due settimane per le lesioni

Giovedì 7 Novembre 2019, 08:48

e viene condannata. Coral Lytle, 42 anni, è stata processata per aver violentato due ragazzi, uno di, fidanzati delle sue figlie. Pare che la donna abbia approfittato proprio del fatto che i giovani frequentavano la sua casa per le ragazze per obbligarli a fare sesso con lei.Diversi sarebbero stati gli episodi di violenza, fino a quando uno dei due minori non ha trovato il coraggio di parlare e ha denunciato la 42enne. La donna avrebbe abusato dei ragazzi in luoghi pubblici, arrivando anche ad andarli a prendere sotto le loro case per farci sesso e poi riportarli alle famiglie. Entrambi i giovani sono rimasti profondamente segnati dalle violenze, uno di loro, come riporta il padre, è arrivato anche a pensare al suicidio sprofondando in una brutta depressione.Coral Lytle è stata condannata a 4 anni di carcere e sarà iscritta nel registro dei pedofili, bollata per sempre come predatrice sessuale.