Mamma a 53 anni, il sogno diventa realtà: «Ci provo da 25 e ho speso più di 120mila euro di fecondazioni in vitro»

La sua tenacia è stata finalmente premiata. Una mamma molto determinata ha speso più di 120mila euro per la fecondazione in vitro e, finalmente, dopo ben 21 tentativi, è riuscita a mettere alla luce la sua bambina. Per lei avere un figlio era diventata una vera e propria ossessione e, adesso, è riuscita a coronare il suo sogno. Tanta sofferenza e tante delusioni che adesso sono solo un lontano ricordo per Helen.

Helen Dalglish, ha 53 anni, e nonostante l'età non si è arresa. Ha sopportato 21 angosciosi tentativi di rimanere incinta, prima di riuscire a dare il via alla gravidanza. Adesso è mamma della piccola Daisy Grace. La donna, come riporta l'Express, è di Glasgow, in Scozia, e a posteriori definisce la sua esperienza come surreale. «Cerco di avere un bambino da 28 anni», ha confessato la donna che stava perdendo ogni speranza.

«Spesso ero a pezzi. È stato un incubo sia per la testa che per il mio fisico, ma anche a livello economico.

Alla fine Helen è rimasta incinta tre volte, ma ha perso i bambini per aborti spontanei. «Il tempo passava e, dopo l'ultimo aborto avevo già 42 anni. A quel punto i miei ovuli non ne hanno più voluto sapere. Così mi sono rivolta a donatrici, ma anche in quel modo non c'è stato modo. Poi la grande notizia. Finalmente all'ultimo tentativo tutto è andato nel modo giusto. Siamo scoppiati a piangere, ma erano lacrime di sollievo e felicità», ha rivelato Helen.

«Dopo 25 anni di dolore mi sono accorta che qualcosa stava sfuggendo per sempre dalla mia vita e non riuscivo più a essere felice. Poi finalmente è arrivata Daisy Grace. L'abbiamo voluta così fortemente che spesso ancora mi chiedo se sia un sogno o realtà. Essere mamma è stupendo. Daisy è una bambina calma, rilassata e felice, come se sapesse che non siamo più due giovincelli. Ho dovuto aspettare tanto, ma adesso la mia piccola mi sta viziando, è stupendo».

